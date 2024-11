Irina Shayk w odważnej kreacji

Miała na sobie przeźroczystą, srebrzystą sukienkę o kroju mini, pokrytą delikatnymi, połyskującymi zdobieniami, które podkreślały jej sylwetkę. Przezroczystość materiału oraz mieniące się detale sprawiły, że stylizacja była zmysłowa, a zarazem elegancka. To jednak dość odważny wybór i pewnie nie każda koleżanka Iriny zdecydowałaby się ją założyć na ściankę.

Do sukienki Irina założyła czarną luźną bluzę, co dodało jej nieco nonszalancji. Całość stylizacji uzupełniły sandały na szpilce, wiązane wokół kostki, które podkreślały jej długie, smukłe nogi. Udany look?