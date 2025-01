Irka z serialu "Plebania" wyjechała do Dubaju i zniknęła z show-biznesu. Tak dziś wygląda Małgorzata Teodorska

Widzowie ją uwielbiali. Co dziś słychać u Małgorzaty Teodorskiej?

Teodorska w 2000 roku wystąpiła w dokumentalnym serialu "Modelki" i to dzięki temu przyciągnęła uwagę twórców "Plebanii", w której wcieliła się w postać barmanki Irki Tosiek . Rola ta zapewniła jej dużą popularność, a także status gwiazdy, co pozwoliło jej rozwinąć skrzydła w szeroko pojętym show-biznesie.

Rola Irki szybko przełożyła się na inne propozycje zawodowe. W 2005 roku jej zdjęcie zdobiło okładkę polskiego "Playboya", dostała angaż do "M jak Miłość" i wystąpiła w 2. edycji show "Jak oni śpiewają?". Życie pisze jednak różne scenariusze, dlatego u szczytu sławy rzuciła show-biznes i wyjechała z ukochanym do Dubaju. Po trzech latach wróciła do Polski, gdyż miała trudności z adaptacją do nowych warunków życia za granicą.