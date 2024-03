Iwona Pavlović MIAŻDŻY Dagmarę Kaźmierską w "Tańcu z Gwiazdami": "Chaos, ciężko powiedzieć cokolwiek"

Iwona Pavlović nie przebierała w słowach, komentując taniec Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara wzbudza bardzo duże kontrowersje, ja to widzę, myślę, że naszymi ocenami pokazaliśmy, jak tańczyła. No nie był to najlepszy taniec. Mało tego, chyba mnie tak bardziej rozczarował, bo tango jest takim tańcem bardzo charakterystycznym i nawet jeśli się źle tańczy, to można trochę zagrać to tango. Nie wszystkie tańce można zagrać. Tutaj coś nie zagrało, coś nie pyknęło. Dagmara też była taka roześmiana, z resztą ona sama mówiła, że się myliła i tam nic nie wychodziło. To było widoczne. W ich tańcu był duży chaos i tak naprawdę ciężko powiedzieć cokolwiek o technicznej stronie tego tańca, bo to było takie chodzenie, uśmiechanie się, jakieś robienie figurek i tyle. [...] Mówcie sobie co chcecie, kochani, ale nie ma żadnego uwzięcia się na Dagmarę. Nie ma i koniec - powiedziała Pavlović w wywiadzie dla Pomponika.