Iwona Pavlović komentuje doniesienia o utracie posady w "Tańcu z Gwiazdami"!

Miszczak nie jest głupi. Jeszcze jak był w TVN-ie to słusznie pokasował te odgrzewane po kilkanaście sezonów kotlety, typu Taniec Z Gwiazdami, You Can Dance itp. Ile można oglądać w kółko to samo, bez jakichkolwiek zmian. Bo zmiana jurora z jednego leśnego dziadka na kolejnego to żadna zmiana, tak samo jak to, że przeszło to do innej stacji. Zobaczycie, że TzG też poleci z ramówki. Przecież nikt normalny już tego od wielu sezonów nie ogląda. Rozrywka powinna bawić i ciekawić widza, a to jest śmieszne i ciekawe jak kawał opowiedziany po raz 20-ty.