Iwona Wieczorek miała zdradzić babci "coś ważnego". Szostak ujawnił, co pani Janina mówiła o OSTATNIM spotkaniu z wnuczką

Trzy 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Archiwum X jak się wzięło za sprawę to od razu jakieś tropy, aresztowania. To dowód na to, że lokalna policja celowo partaczyła dochodzenie bo przecież materiały mieli te same. A skoro partaczyli, to znaczy kogoś chronili. A jak chronili to dlatego że byli w zmowie. A przecież nie z kółkiem gospodyń wiejskich pewnie a raczej z jakimiś gangusami czy innym kryminałem. Wniosek taki że Iwona po prostu znalazła się w nieodpowiednim miejscu i czasie, i gangusy zrobiły swoje. Czy coś wiedziała/zobaczyła, czy była przypadkowym celem (czyli motyw) to kwestia drugorzędna. Najważniejsze jest by teraz złapać w końcu sprawców (i ich mocodawców jeżeli takowi istnieją) i ostatecznie rozbić policyjne układy w 3mieście.