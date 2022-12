Co "Krystek" i Zatoka Sztuki mieli wspólnego ze sprawą Iwony Wieczorek? Tak opisywał to Janusz Szostak

Kilka dni temu policja weszła do dawnej Zatoki Sztuki . Szybko w mediach pojawiły się spekulacje, że sprawa może być powiązana z zaginięciem Iwony Wieczorek . Przypomnijmy, że zła sława nad sopockim klubem ciągnie się już od dobrych kilku lat. Początkowo jedynie plotkowano o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami ulubionego miejsca celebrytów w Trójmieście. Następnie opisywano sprawę 14-letniej Anaid, która w 2015 roku rzuciła się pod pociąg po spotkaniu z "łowcą nastolatek" Krystianem W.

Krystian W. znany z dokonywania przestępstw seksualnych na młodych dziewczynach z Trójmiasta był łączony ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek już kilka lat temu. Zmarły przed rokiem dziennikarz śledczy Janusz Szostak w swojej książce "Co się stało z Iwoną Wieczorek?" z 2018 roku opisał sieć powiązań pomiędzy "Krystkiem" a byłym menadżerem Dream Clubu Marcinem T. Mężczyzna przyznał się do znajomości z Krystianem W., jednak zaznaczał, że nie miał pojęcia na temat jego niechlubnej działalności i sam był zaskoczony tym, co wyszło później na jaw. Dodał również, że nic mu nie wiadomo na temat tego, jakoby "Krystek" miał coś wspólnego z zaginięciem Iwony Wieczorek.