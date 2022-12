Sprawa Iwony Wieczorek. Treść zarzutów dla Pawła P. ujawniona. Miał podszywać się pod jej matkę i wysyłać wiadomości

W grudniu nieoczekiwanie znów głośno zrobiło się o sprawie zaginionej w 2010 roku Iwonie Wieczorek. Gdańszczanka wracała w nocy z 16 na 17 lipca z imprezy w Sopocie do swojego mieszkania w Gdańsku, jednak nigdy do niego nie dotarła. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dziewczyną, a sprawą od lat zajmuje się policja.