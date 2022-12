Nowe informacje w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek: "Paweł miał bez pozwolenia WEJŚĆ DO JEJ DOMU..."

Zaginięcie Iwony Wieczorek to niewątpliwie jedna z głośniejszych i wciąż nierozwiązanych spraw w Polsce. Choć do zdarzenia doszło przeszło 12 lat temu, do dziś nie wiadomo, co stało się z zaledwie 19-letnią gdańszczanką. Ostatnio jednak w mediach huczy na temat nowych ustaleń dotyczących feralnej nocy. W sprawie zatrzymano bowiem dwie osoby: Pawła P. i jego partnerkę Joannę S.