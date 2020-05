Enklawa kultury czy "KU*WIDOŁEK"? Na czym polegał "fenomen" Zatoki Sztuki?

Tak 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Latkowski zrobił film o temacie znanym od lat. On nic nie ma i nic nie wie....gdyby wiedział to by skończył jak Żarska. Dziwicie się, że nikt nie reagował? To jest mafia, która wszędzie ma macki. Zgłaszanie by nic nie dało bo układy by to ukręciły a zgłaszającemu mógł się dom spalić albo ktoś z rodziny połamać.....