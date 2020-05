"Nic się nie stało". Jarosław Bieniuk w oświadczeniu: "Stanowczo ODCINAM SIĘ od prób łączenia mojej osoby z tzw. sprawą Zatoki Sztuki"

Od środy nie milkną echa filmu Nic się nie stało i wszystko wskazuje na to, że produkcja Sylwestra Latkowskiego jeszcze długo będzie na językach. Choć sam dokument nie wzbudził aż tak dużego zaskoczenia wśród widzów, bowiem został w głównej mierze poświęcony znanej już sprawie samobójstwa 14-letniej Anaid, znacznie ciekawiej zrobiło się podczas zorganizowanej po emisji debaty. Podczas rozmowy na żywo reżyser z imienia i nazwiska zwrócił się do niektórych celebrytów, nawołując do tego, by przyznali się do tego, co działo się w Zatoce Sztuki.