"Nic się nie stało". Zdegustowany Radosław Majdan ponownie apeluje do Latkowskiego: "Daję panu szansę, aby ODWOŁAĆ MOJE NAZWISKO"

🦁salonowy 53 min. temu zgłoś do moderacji 77 3 Odpowiedz

O seksaferach pana Majdana dawno się słyszało, a zliczanie go do grona pedofili raczej nie wchodzi w grę. Co innego towarzystwo młodych „dam” i brylowanie po salonach. Ale to już było ? Nota bene jak pani Rozenek poleciała na takiego przechodzonego pana. Może on i miły ale raczej nie pierwszej świeżości.