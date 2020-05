"Nic się nie stało". Natalia Siwiec odpowiada na zarzuty Sylwestra Latkowskiego: "W Zatoce Sztuki eventy organizowały uznane marki, a nasz udział w nich miał CHARAKTER KOMERCYJNY"

W związku z emisją filmu "Nic się nie stało" i przedstawionym w filmie niezgodnym z prawem procederem mającym miejsce w klubie Zatoka Sztuki w Sopocie, stanowczo zaprzeczam, abyśmy mieli jakikolwiek związek z tymi zdarzeniami, a także nie zgadzamy się z faktem wykorzystania naszego wizerunku. Podkreślamy, że z uwagi na naszą rozpoznawalność wykorzystano bez naszej zgody nasz wizerunek do promocji dokumentu. Działanie to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i etyką dziennikarską. Użycie naszego wizerunku i sugerowanie nieprawdziwych i kłamliwych informacji na nasz temat ma na celu wywołanie kontrowersji i sensacji, co w konsekwencji ma na celu promocję dokumentu "Nic się nie stało" - czytamy we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez rodziców małej Mii.