Jarosław Bieniuk stanął przed sądem

Mi sie wydaje ze on nie jest zly tylko strasznie glupi I naiwny. Chlal I cpal z szemranym towarzystwem to go wrobili. Po co mialaby ta 'modelke' jak ja nazwliscie gwalcic jak ona sama chetna. Wszystko bylo ustawione a ze facet jest glupi to teraz ma. Dziecko innej zrobil to tez sie zachowal jak tchorz.