Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już się ROZSTALI!

do Izy pasuje ktos, kogo ona nie zechcialaby, a tego, ktorego ona by zechciala, nie zechcialby jej. To jest glowny chyba problem par w tego rodzaju programach. jej sie marzy wysoki przystojny z pozycja, lubiacy szybko seks, a jednoczesnie taki misio, ktory cieszy sie ,ze mu ogotowala obiad kazdego dnia, wyprawila do pracy ,ktorym mozna sie pochwalic wszystkim ciociom i babciom. a taki przystojny, bogaty i majacy powodzenie raczej nie rzuci sie na nia i ogolnie bedzie mial problemy z wiernoscia i zakladaniem rodziny, chyba, ze dobija juz do 50tki.