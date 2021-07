Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czule wspomina udział w programie: "NAJWIĘKSZY ŻYCIOWY BŁĄD"

Kiedy odżyłam, złapałam nowe zajawki, tańczyłam, uczyłam, animowałam, poznawałam nowych ludzi, to powróciło marzenie z kolejki. To, co kilka miesięcy temu wydawało się największym życiowym błędem, stało się życiową inspiracją. Nie odetnę się od tego i w końcu to zrozumiałam i zaakceptowałam. Media jeszcze długo będą łapać mnie za słówka. To, co tworzę, jest dla tych, którzy pojawią się w moim życiu. Chcę, jak już będę staruszką, pamiętać. Chcę, aby moje dzieci i wnuki nie zaglądały do TV, a do mojego pliku w Wordzie, książki, bloga, czy cokolwiek to będzie. Bo to moja historia - wyjaśnia.