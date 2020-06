Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zadebiutowali na YouTubie. Fani podzieleni: "Widać WYREŻYSEROWANE momenty"

Ślub od pierwszego wejrzenia niemal od samego początku budził spore emocje wśród widzów. Najważniejszym założeniem kontrowersyjnego, choć popularnego, formatu jest to, że uczestnicy dowiadują się, z kim wezmą ślub, dopiero pojawiając się na uroczystości w urzędzie stanu cywilnego. Po miesiącu stają zaś przed decyzją, czy zostają ze sobą, czy biorą rozwód . Jak nietrudno się domyślić, magia telewizji czasem jednak nie wystarcza i wiele dobranych w show par skorzystało z tej drugiej opcji .

Jedną z par, której dla odmiany udało się znaleźć miłość w programie, są Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta . Co więcej, ich losy potoczyły się tak pomyślnie, że jakiś czas temu przywitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Relacja pary wciąż budzi spore zainteresowanie internautów, dlatego szczegółami związku dzielą się teraz w mediach społecznościowych .

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

Oliwia i Łukasz ze Ślubu od pierwszego wejrzenia to jednocześnie jedna z najbardziej lubianych par w programie, dlatego teraz postanowili skorzystać ze zdobytej w telewizji popularności. Para zadebiutowała właśnie na YouTubie, gdzie udostępnili swój pierwszy vlog . Pokazali w nim swoje mieszkanie, to, jak zajmują się Frankiem i relację z pierwszej randki od urodzenia syna.

Jak to zwykle bywa, ich wysiłki zostały poddane surowej ocenie internautów. O ile niektórzy obserwujący pary są zachwyceni tym, że postanowili oni kontynuować dokumentowanie swoich losów w formacie zbliżonym do tego z programu, to nie zabrakło też wielu słów krytyki. Część fanów uznała, że ich codzienne losy okazały się mało ekscytujące, a gesty pary - sztywne i wystudiowane.