Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zachwyca się synkiem: "Teraz dopiero poczułem się prawdziwym tatą" (FOTO)

Wiele osób mówiło mi, że nie ma piękniejszego uczucia niż to kiedy trzyma się po raz pierwszy swoje dziecko. I wiecie co? Potwierdzam. Cały świat się wtedy zatrzymuje i liczy się tylko ten mały bobas, który jest wtulony w Ciebie. Nie da się opisać tego słowami, to trzeba przeżyć. Teraz dopiero poczułem się prawdziwym tatą - zdradził swoim obserwatorom.