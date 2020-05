Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" URODZIŁA! "Najlepszy prezent na Dzień Matki" (FOTO)

Kociak 24 min. temu zgłoś do moderacji 6 9 Odpowiedz

Nawet Mosak mówił, że to niedojrzala para i ich zachowanie jest niepokojące. Cóż, ona robi to samo co Anita. Jego matka też, czyli bawi się w influencera.Pracy w Katowicach nie znajdzie to zostanie wyglupianie się na insta.