Ania ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrała NOWEGO CHŁOPAKA na imprezę uczestników programu: "Początkowo był oporny"

Dziękuję również mojemu chłopakowi (to on robił zdjęcia) za to, że chciał poznać moją ekipę, choć początkowo był oporny, bo myślał, że się nie odnajdzie w programowym towarzystwie. Na szczęście tak się nie stało, wręcz chyba nawet narodziła się męska przyjaźń z Wojtkiem. Wielkie gratulacje też dla @modrafrelka oraz @elkuchta ! Czekamy na Was z otwartymi ramionami - zapowiedziała Ania Wróbel.