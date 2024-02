Iza Małysz w towarzystwie Adama ZADAJE SZYKU na charytatywnym balu braci Golec w czarnym zestawie (WIDEO)

Hmm 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wygląda pięknie , zadbana kobieta. Ale pisać o niej jako o żonie Adama Małysza to już mozna było sobie w ogóle darować. Teraz będziecie pisać o dzieciach , zonach i kochankach znanych ? Po co ?? A z rugiej strony celebryci myślą zakładają fundację itd i mają gdzie pieniądze wkładać by nie płacić dużych podatków i mieć zwroty