Iza z "Królowych Życia" przyznaje się do operacji plastycznej. "A co się z pupą stało?" (ZDJĘCIA)

rany boskie wszwdzie te wypelniacze i sztuczne piersi i du.......czy meszczyzni wiedza co to jest natura tu i tam?????? brrrrr kupujcie sztuczne lalki bo juz bez roznicy .A tak powaznie czy kochamy kogos bo jest soba czy kochamy za to jak wyglada ???Facet jak chce zostawic kobiete to juz nie patrzy na ilosc plastiku tylko odchodzi pozdrawiam ,milego dnia