Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwali się metamorfozą. Schudła 14 KILOGRAMÓW (FOTO)

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to bez wątpienia jeden z najbardziej kontrowersyjnych randkowych formatów w Polsce. Mimo mizernej skuteczności i wyraźnych pomyłek w parowaniu, które internauci regularnie wytykają ekspertom, chętnych na udział w telewizyjnym "eksperymencie" wciąż nie brakuje.

Obecnie widzowie mają okazję oglądać 6. edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , która już budzi spore emocje. W międzyczasie do nowej codzienności musieli przyzwyczajać się uczestnicy poprzedniego sezonu. Wśród nich byli Izabela Juszczak i Kamil Węgrzyn , którzy próbowali podtrzymać małżeński ogień także po programie. Niestety niedawno ogłosili, że im się to nie udało.

Co prawda Izie i Kamilowi nie udało się ocalić rozpoczętego pod okiem kamer uczucia, jednak otrzymali jeszcze ogólnopolską rozpoznawalność, co przecież też nie jest złą opcją. Z tego powodu fanów programu wciąż interesuje, co u nich słychać mimo rozstania, a ich instagramowe profile zasiliły dziesiątki tysięcy ciekawskich internautów.