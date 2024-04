Izabela Dąbrowska grała w "Uchu Prezesa" panią Basię. Po latach ujawnia: "Mówili, że przegięłam" (WIDEO)

Izabela Dąbrowska wspomina rolę w "Uchu Prezesa"

Ostatnio Dąbrowska gościła na antenie Meloradia. Tam też wróciła wspomnieniami do swojej niemalże kultowej roli. Jak przyznała, nie wszyscy ciepło przyjęli jej aktorską kreację. Zarzuty mieli do niej główni politycy, którzy spotkali się z prawdziwą panią Basią.

Nie, nie, nie, prawdziwa pani Basia to jest klasa. I ona się tak nie zachowuje... - usłyszała od nich. Mówili, że przegięłam, że to było zbyt obcesowe, zbyt takie ostre, że ona nawet, jak kogoś nie wpuści, to po prostu zrobi to z czułością niemalże, a nie w taki wredny sposób - wspominała aktorka.