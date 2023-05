Izabela Janachowska BARYKADUJE ścieżkę rowerową Rolls-Roycem za dwa miliony, odbierając "księcia" Christophera (ZDJĘCIA)

Izabela Janachowska wykazała się imponującą kreatywnością, gdy zaparkowała postawny samochód wart 2 miliony złotych w miejscu przeznaczonym dla jazdy rowerem - i to do tego zaraz obok przejścia dla pieszych. Wszystko to zrobiła dla ukochanego synka, Christophera Alexandra. Mama miesiąca?