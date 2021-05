Izabela Janachowska chwali się wypasionym "Bday party Chriska" z motywem PSZCZÓŁ (ZDJĘCIA)

Julek 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

E tam, dzieciak od najmłodszych lat będzie miał wszystko i już nic go nie będzie cieszyć. W latach 90'tych szczytem szczęścia solenizanta była nielimitowana cola na stole i tort zrobiony przez babcię, wspominam to do tej pory :D a teraz animatorki, kupne dekorowane ciastka, mnóstwo jakiegoś chińskiego badziewia... Fajne, ale w gruncie rzeczy wszyscy mają to samo. I co tu wspominać?