Przełom w życiu Izabeli Janachowskiej: OGRANICZYŁA ZAKUPY!

Foka 25 min. temu

To normalna reakcja większości matek - zabezpieczyć dziecko przede wszystkim. A potem włącza się jeszcze myślenie, że powinnam sobie kupić żakiet czy kurtkę ale co tam, jeszcze rok przechodzę w tej, a dziecku trzeba buty, kurtkę, nową teczkę... A jak jest kilkoro dzieci, to często zapomina się o sobie. Oczywiście to myślenie przy skromnych dochodach, ale może i u bogatych mam to tak działa.