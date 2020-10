Kariera Izabeli Janachowskiej

Cludi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 181 11 Odpowiedz

Przestańcie hejtować, i pisać, ze karierę robi dzięki facetowi. W TVN pracowała zanim poznała swojego męża. A to, że rozwinęła biznes ślubny to chyba dobrze? Miała być bierna na pomoc męża? Kto z was nie przyjął pomocy od rodziców czy męża, czy nie przyjąłby gdyby była taka możliwość? Kobiety tez wspierają swoich mężów. Moja znajoma zmotywowałaś swojego męża mechanika do otwarcia własnej działaności. On mówi głośno, ze gdyby nie ona on sam by w siebie nie uwierzył. Ludzie, ogarnijcie się i zacznijcie sobie dobrze życzyć bo inaczej was ta nienawiść i zazdrość zniszczy