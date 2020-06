Izabela Janachowska OCHRZCIŁA SYNA: "Tak długo na to czekaliśmy, jesteśmy przeszczęśliwi" (FOTO)

PolAgresor 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Do tych co czepiają się odkrytych ramion- serio?! To Was gorszy, czy my żyjemy w Arabii?? Może burkę jeszcze powinna założyć?! Cyc zasłonięty, nogi zakryte, więc litości! W miniówce i z odkrytym bufetem, wtedy jest to brak klasy i niestosownego ubioru, ale pewnie takim paniom uwagi, szanowne moralizatorki uwagi nie zwrócicie