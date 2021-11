Izabela Janachowska pokazuje płaski brzuch i przekonuje: "Nie zrobiłam ANI JEDNEGO ĆWICZENIA, ANI ZABIEGU"

Podczas instagramowej zabawy Izabela otworzyła się w między innymi temacie ulubionych książek czy miejsc, do których chciałaby się w przyszłości udać. Zdradziła także, jakie wyrzeczenia kryją się za jej perfekcyjnie płaskim brzuchem. Co ciekawe, okazuje się, że... żadne. Podczas gdy większość kobiet musi się nieźle napracować, by wrócić do figury sprzed ciąży, żona milionera nie musiała robić w tym kierunku nic.