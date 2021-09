Izabela Janachowska tłumaczy, dlaczego jeździ BENTLEYEM PO BUŁKI: "Kocham jeść"

Ola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 117 5 Odpowiedz

Ale bajki wciska, tylko po co? Była baba z konkretna wagą, co widać na jej starych zdjęciach, sporo schudła i musi tego pilnować. Po co kłamie? Pączki to ona kupuje innym, a sama je może powąchać, he, he, he. A stan nowego uzębienia i przerobionej twarzy przemilczę, bo nie chcę się pastwić. Na urodziny niech ktoś jej kupi lustro.