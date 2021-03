"Markowa" Izabela Janachowska wysiada ze swojego bentleya i pędzi po słodkości do cukierni Magdy Gessler. Powiało luksusem? (ZDJĘCIA)

Rozpoznawalność w mediach Izabeli Janachowskiej przyniosły liczne nagrody zdobyte w zawodach tanecznych oraz prowadzenie takich programów telewizyjnych, jak I nie opuszczę cię aż do ślubu, W czym do ślubu czy Panny młode ponad miarę. Z kolei ślub z o 27 lat starszym milionerem, Krzysztofem Jabłońskim, ugruntował jej wysoką pozycję, dzięki czemu celebrytka może inwestować swój majątek w dalekie podróże oraz markowe ciuszki, do których ma ewidentną słabość.