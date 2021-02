Izabela Janachowska prezentuje rodzinną pocztówkę z Dubaju (ZDJĘCIA)

W polskim show biznesie bez wątpienia nie brakuje miłośników podróży, którzy nawet w obliczu pandemii nie rezygnują z zagranicznych wojaży. Ostatnio od polskiej zimy postanowiła nieco odsapnąć także Izabela Janachowska. Celebrytka wraz z bliskimi wybrała się więc do Dubaju.

Po kilku dniach urlopu Janachowska uznała, że czas najwyższy zafundować sobie pamiątkową rodzinną fotografię. W poniedziałek celebrytka zamieściła w sieci zdjęcie, na którym wraz z mężem zabawiają potomka, a następne czule tulą go do siebie. Wszystko to natomiast na tle słynnego wieżowca Burdż al-Arab.