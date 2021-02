Izabela Janachowska dzieli się głęboką refleksją prosto z leżaka W DUBAJU: "Najlepszych prezentów nie da się kupić" (ZDJĘCIA)

Izabela Janachowska po wyjściu za mąż za milionera odkryła w sobie pasję do tematów ślubnych. W efekcie była tancerka od kilku lat prowadzi bloga i kanał w serwisie YouTube, na których dzieli się ze swoimi czytelnikami i widzami inspiracjami oraz poradami w kwestiach dotyczących organizacji ślubów i wesel.

Jak można się domyślać, rodzice prawie dwuletniego Christophera Alexandra , gdy tylko mogą, wyjeżdżają wspólnie na zagraniczne wakacje , które Janachowska na bieżąco relacjonuje. Nie inaczej jest teraz, podczas rodzinnego wypadu Jabłońskich do jednego z ulubionych miejsc celebrytów - Dubaju. Celebrytka i jej starszy o 27 lat ukochany zrezygnowali z popularnego ostatnio Zanzibaru, decydując się na nieco bardziej ekskluzywny kierunek, gdzie czas upływa im na opalaniu się nad basenem z widokiem na nowoczesne wieżowce.

We wtorek Iza pokusiła się o kolejną już publikacją z Burdż al-Arab w tle. Najnowszą serię selfies ekspertka od ślubów wykorzystała do podzielenia się z obserwatorami pewną refleksją.

Najlepszych prezentów nie da się kupić - to wspólnie spędzony czas, uwaga poświęcona drugiej osobie, wspomnienia, które razem tworzycie. To Wy jesteście dla siebie najpiękniejszym darem - napisała wdzięczna 34-latka pod fotografiami, na których widzimy, jak samotnie wypoczywa na przyhotelowym leżaku.

Przekonała Was do tego, że to chwile z bliskimi (a nie rzeczy materialne) są w życiu najważniejsze?