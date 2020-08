Zrelaksowana Izabela Janachowska chwali się KOLEJNYMI wakacjami: "Francja piękna, JAK ZAWSZE"

Makowa panna 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nic oryginalnego i nowego. Nudy. A deser mogę zrobić sama, mam zamrożone wiśnie i truskawki, maliny z ogrodu, zamrożone poziomki leśne, jeżyny przyniesione z lasu. Ona tylko się chwali. Inni ludzie też jeżdżą za granicę i się nie chwalą. Podróże są może i ciekawe, ale i męczące. Jeszcze jak ktoś zwiedza, chodzi, jeździ na rowerze to w porzadku, zdjęcia z basenu, z hotelu to już mniej interesujące. Pola, łąki, lasy, parki, zamki, jakieś uliczki i kolorowe domy, budynki to jest fajne, zdjęcia na moście lubię. Pozdrawiam prawdziwych podróżników, co nie tylko do zdjęcia się wdziecza, ale aktywnie spędzają czas. Moja kuzynka robi zdjęcia mieszkańcom, chwali ich, docenia ich gościnność, pracę, uprzejmość, mądrość, szanuje ich i tak pięknie zawsze o tym pisze i mówi.