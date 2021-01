Izabela Janachowska radzi krytykom: "Nie siedźcie! IDŹCIE NA SPACER"

Basienka 14 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Ja czegoś tu nie rozumiem...hejtu na celebrytów spacerujących w górach i wytykania im ile mają pieniędzy, bo mogą sobie tam pojechać. Co wy ludzie piszecie??? Kto komu broni wsiąść w auto, pojechać (np. ze Śląska do Zakopanego -ja) i spacerować po ośnieżonych pięknych lasach, no kto? I wcale nie trzeba być milionerem. Ja właśnie tak ostatnio zrobiłam. Pojechaliśmy rano i wieczorem wróciliśmy. Wzięliśmy że sobą kanapki, gorącą herbatę do termosu i bigos zrobiony w domu , gdzie podgrzaliśmy na małej butli turystycznej. I ile mnie to wyniosło?? Grosze.. ludzie zastanówcie się co piszecie