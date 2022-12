Izabela Janachowska relacjonuje remont nowego domu. Do montażu stołu musiała użyć DŹWIGU... (FOTO)

Izabela Janachowska remontuje nowy dom

Remont idzie już ku końcowi i Izabela Janachowska kompletuje ostatnie meble, co okazuje się w jej przypadku niemałym wyzwaniem dla budowlańców. Stół, który wybrała Izabela Janachowska do nowego domu, jest na tyle duży i niewymiarowy, że trzeba było użyć dźwigu, aby wstawić go do jadalni.