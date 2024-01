Izabela Janachowska straciła pracę w Polsacie? Program ślubny milionerki ma poprowadzić inna gwiazda

Izabela Janachowska musi rozstać się z widzami Polsatu. Wytypowano już jej następczynię

Zdaje się, że władze Polsatu wyjątkowo mocno wzięły sobie do serca życzenie Janachowskiej. Prezenterka chciała wrócić latem do nagrywania kolejnej transzy "Ślubnego pogotowia". Póki co nie podjęto podobno jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie jego kontynuacji. Jeśli jednak program ponownie zasili ramówkę stacji, przyszłym parom młodym z pomocą ruszy nowa prowadząca.