TYLKO NA PUDELKU: Izabela Janachowska zdradza, ile wypada dać w kopertę na wesele!

Samo pojawienie sie na weselu to ogromny koszt dla gosci: kreacje, dojazd, czasami tez nocleg, jesli para mloda nie zyczy sobie dzieci ( co uwazam jest grubym nietaktem ) to dochodzi czasami oplata za opiekunke do dzieci. Poza tym, nie wiem, moze ja zle trafialam, ale wiekszosc wesel, na ktorych bylam, nie wspominam dobrze. Po kazdym weselu za to byly z 2 tygodnie obgadywania innych. Ludziom sie nie dogodzi. Szkoda, bo to jednak wazne wydarzenie, okazja do spotkania sie calej rodziny i tylko to powinno byc wazne w zasadzie: dobra zabawa w sympatycznym gronie. W rzeczywistosci czesto gesto para mloda liczy na zysk z wesela, goscie nie zawsze potrafia sie zachowac z klasa, za to pretensji czasami z obu stron co nie miara i po weselu pozostaje niesmak. Jesli kogos nie stac na wesele, to niech zrobi kameralne przyjecie, ktore tez moze byc bardzo fajne a nie liczy, ze rodzina i znajomi je sfinansuja. Tak samo, jesli kogos nie stac na samochod, to kupuje rower a nie oczekuje, ze inni wyloza kase.