Izabela Janachowska tuż po ramówce Polsatu trafiła do SZPITALA: "Na Oddział Neurologii w stanie ZAGRAŻAJĄCYM ŻYCIU" (FOTO)

Izabela Janachowska od wielu sezonów pozostaje jedną z głównych gwiazd w Polsacie. Ekspertka od ślubów już jesienią powróci z nowym sezonem "Ślubnego pogotowia Izabeli Janachowskiej". Celebrytka jest również aktywna na swoim Instagramie, gdzie udało jej się zbudować imponującą społeczność. W sieci śledzi ją bowiem ponad 482 tys. internautów. Prezenterki nie mogło zabraknąć na ramówce Polsatu, na której to olśniła w różowej kreacji. Wystrojona niczym "Barbie" przechadzała się po niebieskim dywanie i uśmiechała do obiektywów fotoreporterów.

Izabela Janachowska trafiła do szpitala

Dalej gwiazda nie wspominając o szczegółach, przyznała, że sytuacja została już opanowana i w końcu może wrócić do swoich bliskich do domu.

Dziś sytuacja jest opanowana, plan leczenia ustalony, czekają mnie regularne kontrole i badania, ale mogę już wrócić do domu do moich bliskich - pisała.

Janachowska apeluje do fanów

Na koniec Izabela zaapelowała jeszcze do swoich fanów, by ci nie ignorowali nawet najmniejszych objawów i dbali o siebie. Nie zabrakło też podziękowań dla personelu szpitalnego za opiekę.

Mam do Was jednak apel: badajcie się! Nie ignorujecie objawów, jeżeli coś Was zaniepokoi, idźcie z tym do lekarza. Chciałabym też podziękować całemu zespołowi I Kliniki Neurologicznej IPiN za cudowną opiekę. Wasza praca, codzienna walka o zdrowie i życie pacjentów jest bezcenna - można przeczytać we wpisie.