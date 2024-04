Izabela Janachowska wypoczywa z rodziną w luksusowym kurorcie na Seszelach. Cena noclegu robi wrażenie! (ZDJĘCIA)

brzydula99 37 min. temu zgłoś do moderacji 117 2 Odpowiedz

I to mnie w tym momencie dołuje. Mam 34 lata i 2 wspaniałych synów. Pracuję od 16 roku zycia, nadal studiuje żeby podnieść swoje kwalifikacje. Dzisiaj rozpoczęłam procesowanie wniosku kredytowego na spłatę hipoteki i ex męża (tyrana psychicznego który mnie maltretował od lat) żeby dzieci mogły spokojnie żyć.. i tak sobie wlasnie uświadomiłam,że jak zdrowie i Bóg mi pozwoli, to jak skończę spłacać kredyt to mój syn będzie miał dokładnie tyle samo lat co ja teraz. Wchodzę na pudełka żebyś zająć czymś innym głowę a tu? Laska która spędza noc w hotelu za 20 000 za dobę. Ludzie 😭