Izabela Janachowska z torebką za ponad 35 TYSIĘCY ZŁOTYCH przymierza szpilki w luksusowym butiku (ZDJĘCIA)

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Zastanawiam się po jakim czasie posiadania dostępu do dużych pieniędzy uznaje się za przyzwoite kupienie np. torebki za 35 tys. Ja uważam, że to jest chore takie potwierdzanie swojego statusu. Jakość za 10 tys by była także idealna. Te wszystkie firmy, które nakręcają snobizm mają się świetnie dzięki takim ludziom, którzy nie są na tyle bogaci by pokazać, że mają gdzieś produkt w tak zawyżonej cenie. I nie muszą już udowadniać, że mają masę pieniędzy. Nie trzeba być J. Bezos by to zrobić, ale mieć odwagę postawić się towarzystwu a i rozum także.