Izabela Janachowska zdradza, ile kosztuje NAJDROŻSZA suknia ślubna w jej salonie

To, co dzieje się w państwie ma wpływ na nas wszystkich i na każdą z branż i oczywiście branży ślubnej inflacja nie ominęła. Natomiast widzę to w decyzjach młodych par, nie tyle zakupowych sukien ślubnych, bo dziewczyny jak się zakochają w sukience, to potrafią wydać na nią naprawdę ogromne pieniądze. Często jest tak, że część par w ogóle rezygnuje z wesel na rzecz małej kolacji, czy rodzinnego obiadu, albo decydują się na wyjazd za granicę, zrobienie ładnego, romantycznego ślubu na plaży, gdzie będą oni i najwyżej tylko świadkowie - powiedziała Janachowska.