Izabella Krzan ma starszego brata. Grzegorz to prawdziwy przystojniak, który spełnia się jako wykładowca i trener. Podobni? (FOTO)

Czy możemy zobaczyć kogoś nowego w tej telewizji kto nie jest jakąś pseudo modelką kto nie wybił się w top model, tylko po prostu ma jakiś faktycznie talent może?? 🤣🤣🤣 Bo z tego co widzę to do wszystkich programów są wpychane wręcz, osoby które wspięły się gdzieś po plecach. Nawet jeżeli chodzi o Paulinę krupińską to przecież wygrała miss Polonię dlatego że w jury siedzieli jej dobzi znajomi. Wszystko jest naciągane wszystko jest po plecach, wszędzie widać te same twarze porobione wypełniaczami i tureckimi zębami... A myślę że Polakom marzy się zobaczymy jakiegoś normalnego człowieka który nie jest chodzącą operacją plastyczną, który ma fajny sposób wypowiadania się i fajny sposób bycia. Tych śniadaniówek już nie można oglądać wszystko jest po naciągane, zero naturalności, wywiady są opłacane co widać było po pani Janoszek- wzięli ją do dzień dobry TVN kompletnie nie wiedząc kim jest ta kobieta !! Czy tak właśnie powinno wyglądać polskie dziennikarstwo?? Przecież przeprowadzono z nią wywiad niejednokrotnie :wzięto ją do programów, gdyby stanowski w porę nie odkrył tego przekrętu to pewnie zaczęła wyśpiewać na Sylwestrze marzeń