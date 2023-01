Izabela Kuna odważnie o operacjach plastycznych: "Żeby lepiej wyglądać, zrobię dla siebie PRAWIE WSZYSTKO"

Izabela Kuna od lat obecna jest na ekranie, a widzowie mogli ją oglądać między innymi w takich produkcjach jak "Barwy szczęścia", "Lejdis" , czy ostatnio - w netflixowym "Sexify" . Ostatnio aktorka zagościła również na okładce "Wysokich Obcasów Extra", na której to pokazała się w wyjątkowo odważnej odsłonie. 52-latka zapozowała topless z narzuconą na ramiona marynarką, zakrywając klatkę piersiową podkulonymi nogami. Artystka przekornie podziękowała potem za możliwość "rozebrania się".

Bardzo dziękuję wszystkim za możliwość wypowiedzenia się i rozebrania. Za niezwykłą sesję i za wywiad dotykający tego, co boli. Za Waszą wrażliwość dziękuję i zapraszam do lektury - pisała na Instagramie.

Izabela Kuna planuje operację plastyczną

Przy okazji 52-latka udzieliła jeszcze niezwykle szczerego wywiadu, w którym to przyznała, że trudno jej zaakceptować starość i jej następstwa. W rozmowie zwierzyła się, że tuż po początkowej "euforii, że tyle lat minęło, a wszystko jest tak jak dawniej", przyszło w pewnym momencie pewne rozczarowanie, z którym teraz uczy się żyć. Mimo że Kuna wciąż potrafi docenić swoje piękno, to nie ukrywa, że myśli o tym, by w przyszłości poddać się operacji plastycznej.