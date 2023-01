Izabela Kuna wspomina dzień ślubu z pierwszym mężem: "POPŁAKAŁAM SIĘ. Ludzie myśleli, że ze szczęścia"

Monika 1999 26 min. temu zgłoś do moderacji 59 4 Odpowiedz

no ludzie a teraz wyobraźcie sobie jakby role sie odwróciły i to jej facet mówił w mediach jak to ma wielkie wątpliwości do ich wspólnej przeszłości i wejście z nia w związek to było nieporozumienie. Co nadal miło ?