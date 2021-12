Izabela Kuna z żalem wyznaje, że już nie podoba się mężczyznom: "Jest mi PRZYKRO"

Skaleczona przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nawiązując do wypowiedzi pani Izy o jej mamie - jakie to jest nieludzkie, przykre, upokarzające na swój sposób, ze najbliżsi nam ludzie zadają nam najwięcej bólu, zasiewają największe ziarna zwątpienia w siebie i swoje możliwości, tak jakby kochanie własnego dziecka/wnuczka/siostrzeńca było czymś niemożliwym do zrealizowania.. Jak można wypuścić z domu człowieka tak bardzo okaleczonego przez własną rodzinę w świat, który poćwiartuje go jeszcze mocniej? Czy dom nie powinien być właśnie miejscem, w którym czujemy się najlepiej na swiecie, kochani za nasze zalety, ale i nasze niedoskonałości? Przecież każdy je ma, czemu rodzina (oczywiście niekażda) wmawia dziecku, ze jeżeli jest mniej urodziwe od kolezanki/kolegi, mniej ambitne, pracowite i tak dalej to już jest na przegranej pozycji przez to? Jak to dziecko ma później kochać i co równie ważne - przyjmować miłość od innych, skoro nigdy jej nie zaznało? I potem te dzieci, które dorastały w poczuciu wiecznej frustracji i niezadowolenia w oczach bliskich, stają się dorosłymi ludźmi, którzy nie potrafią uwierzyć, ze ktoś może ich tak zwyczajnie polubić za to jacy są. Łamie mi się serce naprawdę, do każdej osoby, która to przeżyła, a być może nadal przeżywa na swój sposób - nikt nie ma prawa Ci powiedzieć, ze gdzieś nie pasujesz tylko dlatego, ze czymś się różnisz od innych. Jesteś tak samo wart kochania jak dowolna osoba na świecie i nawet jeżeli Twój start emocjonalny w dorosłość był pełen łez i bólu pamiętaj - to nie znaczy Twojego zycia na zawsze, tak długo jak Ty widzisz w sobie dobre cechy jestes wygrany i niczyja opinia nie powinna na to wpływać. Ponieważ zbliżają się swieta życzę Wam wszystkim zeby ktoś kiedyś tak bardzo Was pokochał, że już nigdy nie zwątpicie w to, ze jesteście ważni. Przytulam z całego serca, dbajcie o siebie kochani