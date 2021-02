50-letnia Izabela Kuna doceniona za naturalne zdjęcie W BIKINI: "Jak dobrze, że jeszcze jest normalność" (FOTO)

"Isabele, ma bele! Tak się cieszę, że wyjechałaś i przestałaś chrzanić, że praca Cię rozwija. To się raz w życiu zwiń! Widzę, że nie jadłaś przez rok, żeby jakoś wyglądać. Ostatni raz widziałam cię w dwuczęściowym kostiumie na koloniach w Ustce, pamiętasz? Jak nam majtki spadły w morzu? Żebyś ty siostra była ciut ładniejsza... Babcia Aniela pokłóciła się o Ciebie z ciotką Danką, słyszałam. Danka jak to Danka powiedziała, że jesteś lewaczką, burżujką i cyklistką i najlepiej, żebyś nie wracała, no to jej babcia powiedziała, żeby się zajęła swoją własną d*pą i włączyła sobie telewizor i do niego weszła. A potem plunęła za siebie trzy razy i powiedziała: "You are as hard as the floor, Danuta". Tęsknię świnio, Teresa. For English press one: "Say to Danka, that even monkeys fall from the tree". Your beloved sister, Teresa - możemy przeczytać pod najnowszą publikacją Izy prezentującej szczupłą sylwetkę w bikini i szortach.