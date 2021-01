Barbara Kurdej-Szatan nie widzi problemu w reklamowaniu wózka na tle zanzibarskich dzieci: "PRZESTAŃCIE DRAMATYZOWAĆ"

Kasia 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Mnie to się kojarzy z jakimś ludzkim zoo. Bogata kobita z zaściankowej polski jedzie na zanzibar i pyka foty z kochanymi, biednymi, czarnymi dziećmi. A czemu by nie pojechać na wschodnią do Łodzi i sobie z biednymi dziećmi z ulicy nie zrobić fotek? Bo nie są egzotyczne i nie będą wyglądać "atrakcyjnie" na zdjęciu do promocji wózka? Pani B nie chciała nic złego ale wyszło jak zawsze.