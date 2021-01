Maciej Dowbor POD WRAŻENIEM Barbary Kurdej-Szatan w kostiumie kąpielowym. "O JA PIE*DZIELĘ" (ZDJĘCIA)

Suchar 2 godz. temu zgłoś do moderacji 343 16 Odpowiedz

Suchar: Kocha się chłopak z dziewczyną i jak się już tak pokochali, to on mówi do niej: "Ale wiesz co, nie wiedziałem, że ty byłaś dziewicą". A ona na to: "Jakbyś lepiej widział i nie był taki niecierpliwy, to byś mi pozwolił zdjąć rajstopy.