Izabela Macudzińska imprezuje w pierzastym biustonoszu, a internauci krytykują: "Sztuczna i kiczowata". Jest odpowiedź

Jakiś czas temu ogłoszono, że program "Królowe życia" znika z anteny. Mimo, że projekt dobiegł już końca, niektóre z jego bohaterek wciąż mogą cieszyć się sławą i mnóstwem fanów. Do tego zacnego grona należy z pewnością Izabela Macudzińska, która ujęła widzów połączeniem ekstrawagancji i przysłowiowej normalności. Poznańska bizneswoman dała się poznać jako przedsiębiorcza kobieta z zamiłowaniem do luksusu i kochającą rodziną.

W ostatnich miesiącach sporo mówiono na temat spektakularnej metamorfozy byłej "królowej życia". Obserwowana przez ponad pół miliona osób Izabela pochwaliła się w mediach społecznościowych, że schudła 17 kilogramów, "jedząc dwa posiłki dziennie, bez śniadań i kolacji". Kontrowersyjne wyznanie celebrytki spowodowało dyskusję w sieci. Macudzińska odpowiedziała na wszelkie wątpliwości i krytykę ze strony internautów.

Izabela Macudzińska weszła w dyskusję z internautką. Uderzyły ją słowa o kiczu i sztuczności

Dbająca o utrzymanie aktywności w mediach społecznościowych Izabela Macudzińska pochwaliła się ostatnio serią zdjęć i filmów z imprezy. Niegdysiejsza "królowa życia" wybrała się na bankiet w dopasowanych spodniach w zeberkę, do których dobrała torebkę z bliźniaczym printem. Góra stylizacji celebrytki składała się jedynie z czarnego biustonosza ozdobionego piórami oraz narzuconej marynarki. Imprezowa stylizacja Izabeli zebrała sporo komplementów, ale nie wszystkim internautom przypadła go gustu. Jeden z komentarzy sprowokował Macudzińską do krótkiej wymiany zdań z obserwatorką.

Sztuczna i kiczowata, początki "Królowych" to była klasa, szyk i elegancja - napisała jedna z internautek.

To po co wchodzisz na moje konto? Jak się nie podoba, to żegnam. Ja zmieniać się nie mam zamiaru dla kogoś, bo ktoś ma swoje widzi mi się. A jak się nie podoba wystarczy nie wchodzić - odpowiedziała Izabela.

Konto jest ogólnodostępne, ludzie piszą swoje opinie... Jednym się podoba innym nie. Ja wyraziłam swoje zdanie jak inni... Bądź taką jaką chcesz być - kontynuowała rozmowę internautka.

Ogólnie dostępne, ale moje, więc, jak nie podoba się pani, to żegnam… Po co pani tu zagląda, jak pani się nie podoba? No sorki, nie lubię - nie wchodzę, nie obserwuję - nie komentuję! - postulowała w odpowiedzi Macudzińska.

